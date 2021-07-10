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Помогите с поиском игры! Жанр: Головоломка, вид от 3-го лица.   Помню, в игре были разные локации ввиде отрезанного кубика, можно было вертеть локацию с разных сторон . Игра мобильная. Помню первые д...
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kseniaid2009
kseniaid2009
Построить треугольник АВС если А(-3 5) В(3 0) С(0 -5)  
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77salieri77
77salieri77
Добрый день, Представьте двухэтажное здание из камня. На какое расстояние разлетятся камни при ядерном взрыве? Вопрос странный, но с ним очень много связано относительно истории, а спросить больше...
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  • 04.07.2021 18:26
  • Физика
  • Есть 2 ответа
  • remove_red_eye 127
  • thumb_up 1
nvthangacc001
nvthangacc001
Help English!!!!
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roxanasadovici
roxanasadovici
«Ширина водохранилища равна 2,4 джан (1 джан = 10 чи). В его центре растёт тростник, высота которого выше уровня воды составляет 6 чи. Этот тростник можно пригнуть таким образом, что его верхушка косн...
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Lesnoi
Lesnoi
Три плоскости параллельны. Одна прямая пересекает их в точках A1, A2, A3; другая - в точках B1, B2, B3. Известно, что A1A2=4см, B1B2=A2A3. Найдите длины отрезков A1A3 и B1B3 Срочно нужно!!!!!!!!!!!
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S2vnpro
S2vnpro
Help
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ghost27031995
ghost27031995
определить силу f в кh при которой момент в заделке a равен 80 кh м если расстояние ab=4 м
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talaybekov00
talaybekov00
C какой силой взаимодействуют два заряда -2 и -9 нкл находясь на расстоянии 9 см в стекле?
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  • 19.06.2021 04:47
  • Физика
  • Есть 1 ответ
  • remove_red_eye 82
  • thumb_up 1
Sonechka_02
Sonechka_02
Помогите с английским 🙏🏻
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Помогите с поиском игры! Жанр: Головоломка, вид от 3-го лица.   Помню, в игре были разные локации в...
nvthangacc001
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Help English!!!!
Ann
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Классифицировать эти теоремы по утверждению, условиям и выводам. Запишите их через символы " P " и т...
biruzov2002
Черчение
Срочно!!!! Построить вид спереди (OY) вид слева (OX) вид сверху (OZ) и вид снизу
masha5z
Черчение
Построение проекции геометрических тел, построить третью проекцию
AntonPEP
Черчение
Технические рисунки группы геометрических тел 123 рис. а, сделать проекцию
katyanovikova2504
Черчение
Начертить 3 проекции (фронтальная,профильная и горизонтальная)
d0963669700
Геометрия
б) Составьте уравнение прямой, проходящей через точку N (3; -5) и перпендикулярный к прямой, пр...

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